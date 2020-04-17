ВОЗ предполагает, что Африка станет следующим эпицентром пандемии коронавируса
Об этом сообщает BBC .
Как отметили в ВОЗ, на прошлой неделе произошло резкое увеличение случаев коронавируса на африканском континенте. Причем, распространение вируса происходит из столиц таких африканских стран, как Южная Африка (ЮАР), Нигерия, Кот-д'Ивуар, Камерун и Гана.
При этом ВОЗ планируют сосредоточить усилия на профилактике заболевания, так как большинство африканских стран не могут обеспечить интенсивную терапию больным пациентам.
"Мы хотим свести к минимуму долю людей, которые в критической ситуации потребует интенсивной терапии, потому что мы знаем, что эти типы заведений не подходят для лечения в большинстве африканских стран", - сказала директор ВОЗ по Африке Матшидисо моет.
На данный момент в Африке зафиксировали около тысячи смертей от коронавируса, а также более 18 000 случаев заболевания COVID-19.
Ранее ВОЗ сообщили, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы . В частности, в организации сообщили об ослаблении пандемии в Италии, Испании, Германии и Швейцарии, однако призвали другие страны не ослаблять карантин.
Также в организации сообщили, что вакцина против коронавируса появится не раньше чем через год . При этом пик пандемии COVID-19 в мире еще впереди .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-