ВОЗ предполагает, что Африка станет следующим эпицентром пандемии коронавируса

17 апреля, 2020, 16:08

Всемирная организация здравоохранения заявила, что следующим эпицентром пандемии коронавируса COVID-19 может стать Африка

Об этом сообщает BBC .

Как отметили в ВОЗ, на прошлой неделе произошло резкое увеличение случаев коронавируса на африканском континенте. Причем, распространение вируса происходит из столиц таких африканских стран, как Южная Африка (ЮАР), Нигерия, Кот-д'Ивуар, Камерун и Гана.

При этом ВОЗ планируют сосредоточить усилия на профилактике заболевания, так как большинство африканских стран не могут обеспечить интенсивную терапию больным пациентам.

"Мы хотим свести к минимуму долю людей, которые в критической ситуации потребует интенсивной терапии, потому что мы знаем, что эти типы заведений не подходят для лечения в большинстве африканских стран", - сказала директор ВОЗ по Африке Матшидисо моет.

На данный момент в Африке зафиксировали около тысячи смертей от коронавируса, а также более 18 000 случаев заболевания COVID-19.

Ранее ВОЗ сообщили, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы . В частности, в организации сообщили об ослаблении пандемии в Италии, Испании, Германии и Швейцарии, однако призвали другие страны не ослаблять карантин.

Также в организации сообщили, что вакцина против коронавируса появится не раньше чем через год . При этом пик пандемии COVID-19 в мире еще впереди .