ВОЗ: пик коронавируса еще впереди

15 апреля, 2020, 12:42

Пике заболевания коронавирус (COVID-19) в мире еще следует ожидать

Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргрет Хэррис, сообщает France24 .

"Общая вспышка (COVID-19, - ред.) в мире состоит из 90% случаев в Европе и США. Поэтому, мы еще точно не видели пика", - сообщила она.

Хэррис также добавила, что ВОЗ позже обнародует рекомендации, которые странам-членам организации необходимо принять во внимание перед тем, как начать смягчение ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом.

Читайте также: ВОЗ не исключает, что коронавирусом можно заразиться повторно

По ее словам, главный вопрос, на который правительства стран должны ответить, касается передачи вируса в стране, а именно взята ли она под контроль.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения, ведь организация не смогла, по его мнению, вовремя получить прозрачную информацию о коронавирусе, обработать и поделиться ею надлежащим образом.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 15 апреля коронавируса инфицированы более 2 млн человек, погибли 126 754 человека и 484 597 человек выздоровели.