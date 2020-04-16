"Мы остаемся в эпицентре бури" Следующие недели станут решающими для борьбы с коронавирусом в Европе, - ВОЗ

16 апреля, 2020, 16:19

Европа находится в эпицентре пандемии COVID-19 и ближайшие недели станут "решающими" в борьбе с коронавирусом

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, предупредив о последствиях необоснованного ослабления карантинных мероприятий, пишет Reuters.

"Количество случаев по всему региону продолжает расти. За последние 10 дней количество зафиксированных в Европе случаев почти удвоилось i приблизилось к 1 миллиону", - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Это означает, что около 50% всех зарегистрированных в мире случаев COVID-19 приходится на Европу. По подсчетам AFP, пандемия убила 90 тысяч человек в Европе.

"Грозовая туча пандемии все еще в значительной степени нависает над европейским регионом", - сказал Клюге, отметив, что ВОЗ обеспокоена планами правительств ослабить карантинные мероприятия.

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По его словам, любое решение об отмене карантина должно исходить из того, что распространение COVID-19 в стране под контролем, риски новых вспышек сведены к минимуму, а система здравоохранения способна обнаруживать, тестировать, отслеживать и изолировать зараженных коронавирусом.

"Мы остаемся в эпицентре бури... Если вы не можете выполнить эти критерии на соответствующем уровне до ослабления ограничений, я настоятельно призываю вас пересмотреть свою позицию", - сказал представитель ВОЗ.