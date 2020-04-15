В ВОЗ спрогнозировали, когда ожидать вакцину от коронавируса
15 апреля, 2020, 17:32
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), человечеству не стоит ожидать создания вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев
Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters .
"Нам действительно не стоит ждать вакцину в ближайшие 12 месяцев или дольше", - сказала она.
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