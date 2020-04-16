Заявления Ермака не соответствуют действительности, - военный эксперт об обмене пленными

16 апреля, 2020, 20:07

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что заявления руководителя Офиса президента Андрея Ермака о том, что обмен происходит "всех на всех" и забирают всех верифицированных не соответствует действительности

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV.

"Формула "всех на всех" была закреплена Минскими договоренностями. Соответственно, при Нормандской встрече произошла некоторая трансформация этой формулы. Были внесены коррективы. Речь идет о всех верифицированных, то есть установленных на всех установленных. Это несколько иной характер обмена. Если исходить из новой формулы "всех установленных на всех установленных", то украинская сторона забрала не всех своих пленников. Почему во время этого обмена не забираем все количество украинских пленников? То есть, те заявления господина Ермака, что обмен происходит "всех на всех" и мы забрали всех верифицированных не соответствуют действительности. Такими формулировками они могут подтверждать либо не подтверждать наличие всех людей", - отметил Снегирев.

Военный эксперт отметил, если произошел этот обмен пленными, то это значит, что украинская сторона согласилась на требования РФ.

"Если произошел этот обмен, значит украинская сторона согласилась на требования РФ. Переговоры ведутся не между самопровозглашенной республики и Украиной, а между Украиной и страной-оккупантом", - сказал Снегирев.

Он также отметил, что требованием России было прекращение уголовных преследований на территории Украины и страна соглашается на эти процессы, то РФ не делает соответствующих действий в отношении украинцев.

"Требованием российской стороны было так называемое юридическое очищение - это прекращение уголовных преследований на территории Украины. Если мы соглашаемся на эти процессы и прекращаем любые уголовные преследования боевиков, то почему российская сторона не делает зеркальных ответных действий в отношении украинских пленников? Процедура юридического очищения необходима в момент обмена, по так называемому крымскому списку. Если не будет проведена процедура юредичческого очищения в отношении этих пленников - Украина может столкнуться с обвинением и принципом террористической деятельности и выступать, скажем так, в качестве спонсора террористических организаций. Это очень опасный сценарий российской стороны. Его надо быстро ломать", - сказал Снегирев.

Напомним, ранее сообщалось об освобождении украинцев из плена террористов "ДНР" и "ЛНР".

В четверг, 16 апреля, в рамках обмена удерживаемыми лицами 20 граждан Украины вернулись из плена террористов "ЛНР/ДНР" на контролируемую украинскими властями территорию.

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