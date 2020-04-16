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Espreso.tvОбществоДенисова заявила о девяти заявленных пленных в Донецкой области

Денисова заявила о девяти заявленных пленных в Донецкой области


фото: https://t.me/denisovaombudsman
На подконтрольную территорию правительства сегодня будут возвращены 19 граждан Украины, в том числе 9 украинцев с временно оккупированной территории Донецкой области рамках третьего этапа взаимного освобождения граждан по формуле "всех на всех"

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Тelegram-канале.

"Из временно оккупированной территории Донецкой области будут возвращены 9 граждан Украины. В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года", - написала Денисова.

Безусловно, добавила она, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс.

"Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи", - подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Она отметила, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которые пока остаются незаконно удерживаемыми на территории РФ, временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Впоследствии она выложила фото освобожденных граждан.

 

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