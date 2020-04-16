Денисова заявила о девяти заявленных пленных в Донецкой области
Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Тelegram-канале.
"Из временно оккупированной территории Донецкой области будут возвращены 9 граждан Украины. В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года", - написала Денисова.
Безусловно, добавила она, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс.
"Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи", - подчеркнула уполномоченный по правам человека.
Она отметила, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которые пока остаются незаконно удерживаемыми на территории РФ, временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей.
Впоследствии она выложила фото освобожденных граждан.
- Офис президента Украины подтвердил, что начался обмен пленными .
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