Террористы "ЛНР" заявили, что привезли удерживаемых людей на место обмена
16 апреля, 2020, 11:44
У террористов "ЛНР" сообщают, что обмен пленными пройдет по формуле "11 на 7"
Об этом сообщают СМИ террористов.
Там заявляют, что пленные, которые содержались в "ЛНР", прибыли в район моста в Счастье, где будет проходить обмен.
По результатам обмена, Украина получит 11 человек, в "ЛНР" передадут 7 пленных.
"Сегодня высполняется договоренность, достигнутая в рамках заседания контактной группы. Мы передаем Украине 11 человек, забираем семь человек", - сказала "представитель "ЛНР" Ольга Кобцева.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о девяти освобожденных пленных в Донецкой области.
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