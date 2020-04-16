 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТеррористы "ЛНР" заявили, что привезли удерживаемых людей на место обмена

Террористы "ЛНР" заявили, что привезли удерживаемых людей на место обмена

У террористов "ЛНР" сообщают, что обмен пленными пройдет по формуле "11 на 7"

Об этом сообщают СМИ террористов.

Там заявляют, что пленные, которые содержались в "ЛНР", прибыли в район моста в Счастье, где будет проходить обмен.

По результатам обмена, Украина получит 11 человек, в "ЛНР" передадут 7 пленных.

"Сегодня высполняется договоренность, достигнутая в рамках заседания контактной группы. Мы передаем Украине 11 человек, забираем семь человек", - сказала "представитель "ЛНР" Ольга Кобцева.

  • Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о девяти освобожденных пленных в Донецкой области.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

16 апреля, 2020 четверг

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать