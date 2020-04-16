Террористы "ЛНР" заявили, что привезли удерживаемых людей на место обмена

16 апреля, 2020, 11:44

У террористов "ЛНР" сообщают, что обмен пленными пройдет по формуле "11 на 7"

Об этом сообщают СМИ террористов.

Там заявляют, что пленные, которые содержались в "ЛНР", прибыли в район моста в Счастье, где будет проходить обмен.

По результатам обмена, Украина получит 11 человек, в "ЛНР" передадут 7 пленных.

"Сегодня высполняется договоренность, достигнутая в рамках заседания контактной группы. Мы передаем Украине 11 человек, забираем семь человек", - сказала "представитель "ЛНР" Ольга Кобцева.