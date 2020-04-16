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Espreso.tvСпортРуис требует еще один реванш у Джошуа

Руис требует еще один реванш у Джошуа


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Энди Руис вызвал британца Энтони Джошуа на третий бой

Об этом Руис написал в Twitter.

Американский боксер напомнил британцу прошедшие поединков.

"Я одержал победу в первом бою, а ты - во втором. Давай проведем третий поединок и посмотрим, что будет", - написал Руис.

Джошуа победил Энди Руиса во втором бою и вернул себе титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.

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