Руис требует еще один реванш у Джошуа

16 апреля, 2020, 18:50

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Энди Руис вызвал британца Энтони Джошуа на третий бой

Об этом Руис написал в Twitter.

Американский боксер напомнил британцу прошедшие поединков.

"Я одержал победу в первом бою, а ты - во втором. Давай проведем третий поединок и посмотрим, что будет", - написал Руис.

Джошуа победил Энди Руиса во втором бою и вернул себе титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.