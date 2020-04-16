Руис требует еще один реванш у Джошуа
16 апреля, 2020, 18:50
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Энди Руис вызвал британца Энтони Джошуа на третий бой
Об этом Руис написал в Twitter.
Американский боксер напомнил британцу прошедшие поединков.
"Я одержал победу в первом бою, а ты - во втором. Давай проведем третий поединок и посмотрим, что будет", - написал Руис.
Джошуа победил Энди Руиса во втором бою и вернул себе титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.
- Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии в бою-реванше Джошуа победил по очкам Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
- Отец Энди Руиса заявил, что он провалил подготовку к матчу-реваншу с Джошуа.
- Сам Руис назвал главной причиной поражения от Джошуа лишний вес.
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