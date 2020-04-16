Путин хочет уступок от Украины за освобождение крымских татар, - Сенцов
Об этом Сенцов сообщил в Facebook.
"Очередной обмен. 19-ть наших сегодня будут наконец-то дома. Это очень хорошо и я поздравляю этих людей со свободой и благодарю тех, благодаря чьим усилиям это произошло. Но это не все украинские пленные из ОРДЛО", - отметил Сенцов.
Сенцов подчеркнул, что Владимир Путин не хочет отдавать крымских татар просто так, а хочет уступок от Украины.
"Также Россия не отдает никого из тех, кто содержится уже не один год в ее тюрьмах, никто из крымских татар не освобожден. Дудка, Куку, Выговский, Мустафаев, Щур, Гафаров и сотни других до сих пор за решеткой. Конечно, Путин не хочет отдавать их просто так, а хочет уступок от Украины в ответ, чтобы медленно привести ее обратно, в свое крепостное стойло. Надо освобождать наших, но не надо при этом торговать страной!" - отметил Сенцон.
- Напомним, ранее сообщалось об освобождении украинцев из плена террористов "ДНР" и "ЛНР" .
- В четверг, 16 апреля, в рамках обмена удерживаемыми лицами 20 граждан Украины вернулись из плена террористов "ЛНР/ДНР" на контролируемую украинскими властями территорию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-