Путин хочет уступок от Украины за освобождение крымских татар, - Сенцов

16 апреля, 2020, 16:11

Украинский режиссер, активист и экс-полиузник Кремля Олег Сенцов заявил, что Россия не отдает никого из политзаключенных, содержащихся уже не один год, ведь Владимир Путин не хочет отдавать крымских татар просто так, а хочет уступок от Украины

Об этом Сенцов сообщил в Facebook.

"Очередной обмен. 19-ть наших сегодня будут наконец-то дома. Это очень хорошо и я поздравляю этих людей со свободой и благодарю тех, благодаря чьим усилиям это произошло. Но это не все украинские пленные из ОРДЛО", - отметил Сенцов.

Сенцов подчеркнул, что Владимир Путин не хочет отдавать крымских татар просто так, а хочет уступок от Украины.

"Также Россия не отдает никого из тех, кто содержится уже не один год в ее тюрьмах, никто из крымских татар не освобожден. Дудка, Куку, Выговский, Мустафаев, Щур, Гафаров и сотни других до сих пор за решеткой. Конечно, Путин не хочет отдавать их просто так, а хочет уступок от Украины в ответ, чтобы медленно привести ее обратно, в свое крепостное стойло. Надо освобождать наших, но не надо при этом торговать страной!" - отметил Сенцон.

Напомним, ранее сообщалось об освобождении украинцев из плена террористов "ДНР" и "ЛНР" .

В четверг, 16 апреля, в рамках обмена удерживаемыми лицами 20 граждан Украины вернулись из плена террористов "ЛНР/ДНР" на контролируемую украинскими властями территорию.

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