Венедиктова не внесла в декларацию часов по десять тысяч евро, - Шабунин

27 марта, 2020, 12:14

По словам Виталия Шабунина, новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не задекларировали часов фирмы Hublot стоимостью 10 тыс. евро

Об этом общественный активист Виталий Шабунин заявил в Facebook.

Он публично обратился к Венедиктов:

"Не могу найти в реестре деклараций сообщение о вашем новом Hublot.За всем признакам, это Hublot из коллекции Big Bang. Стоимость - 10 000 евро (+ ремешок аллигатор)."

Он отметил, что отсутствие информации о его приобретении - коррупционное правонарушение, которое грозит увольнением Венедиктовой.

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