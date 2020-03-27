Венедиктова не внесла в декларацию часов по десять тысяч евро, - Шабунин
27 марта, 2020, 12:14
По словам Виталия Шабунина, новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не задекларировали часов фирмы Hublot стоимостью 10 тыс. евро
Об этом общественный активист Виталий Шабунин заявил в Facebook.
Он публично обратился к Венедиктов:
"Не могу найти в реестре деклараций сообщение о вашем новом Hublot.За всем признакам, это Hublot из коллекции Big Bang. Стоимость - 10 000 евро (+ ремешок аллигатор)."
Он отметил, что отсутствие информации о его приобретении - коррупционное правонарушение, которое грозит увольнением Венедиктовой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона