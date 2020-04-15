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Espreso.tvСпортПромоутер нашел неожиданное место для боя Усик - Чисора

Промоутер нашел неожиданное место для боя Усик - Чисора


фото: Boxingscene
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок украинского боксера против британца Дерека Чисоры может состояться в Саудовской Аравии

Об этом сообщает Boxingscene .

По его словам, бой Александра Усика против Дерека Чисоры, а также поединок чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа из Великобритании против болгарина Кубрата Пулева может состояться в Саудовской Аравии.

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"Вряд ли все страны позволят проводить мероприятия с 1 июля. Где-то это произойдет раньше, а где-то позже. Саудовская Аравия может открыть свои границы раньше других. Если нам не удастся провести бои в Британии, то нужно будет искать место в других странах", - сказал Хирн.

Напомним, свой предыдущий поединок Джошуа против американца Энди Руиса провел именно в Саудовской Аравии, где вернул свои титулы.

Бой Усика против Чисоры должен состояться 23 мая, но был отложен до июля из-за пандемии коронавируса.

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