Промоутер нашел неожиданное место для боя Усик - Чисора
Об этом сообщает Boxingscene .
По его словам, бой Александра Усика против Дерека Чисоры, а также поединок чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа из Великобритании против болгарина Кубрата Пулева может состояться в Саудовской Аравии.
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"Вряд ли все страны позволят проводить мероприятия с 1 июля. Где-то это произойдет раньше, а где-то позже. Саудовская Аравия может открыть свои границы раньше других. Если нам не удастся провести бои в Британии, то нужно будет искать место в других странах", - сказал Хирн.
Напомним, свой предыдущий поединок Джошуа против американца Энди Руиса провел именно в Саудовской Аравии, где вернул свои титулы.
Бой Усика против Чисоры должен состояться 23 мая, но был отложен до июля из-за пандемии коронавируса.
- Напомним, 14 апреля бывший чемпион мира и промоутер Дэвид Хэй заявил, что на Александра Усика в поединке с Дереком Чисорой ждет тяжелое испытание .
- 14 апреля Александр Красюк заявил, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланирован на июль .
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