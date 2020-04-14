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Espreso.tvСпортНа Усика в бою с Чисорой ждет "рубка" с диким животным, - промоутер

На Усика в бою с Чисорой ждет "рубка" с диким животным, - промоутер


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира и промоутер Дэвид Хэй заявил, что на Александра Усика в поединке с Дереком Чисорой ждет тяжелое испытание

Об этом сообщает Vringe.com .

По словам бывшего чемпиона мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе Дэвида Хэя, который является промоутером Дерека Чисоры, Александр Усик будет в бою с британцем фаворитом, однако встретится с большими проблемами.

"Это как схватка с диким животным. Искусные навыки не всегда гарантируют победу. Иногда их можно нивелировать антропометрией, храбростью и страстью. И я не верю, что Усик ранее был хоть когда-нибудь в такой" рубке ", в которой ему предстоит побывать в боя с Чисорой. Мы готовимся к огромной сенсации. И мне кажется, что Усик недооценил Чисору, когда согласился на бой с ним ", - сказал Хэй.

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