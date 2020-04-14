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Espreso.tvСпортПромоутер Усика назвал новую дату боя с Чисорой

Промоутер Усика назвал новую дату боя с Чисорой


фото: Getty Images
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланирован на июль

Об этом он заявил во время прямого эфира UkraineBoxing в Instagram.

По словам Александра Красюка, команда Александра Усика предварительно имеет дату, на которую из-за пандемии будет перенесен бой с британцем Дереком Чисорой. Поэтому он надеется, что поединок удастся провести в июле.

"Бой с Чисорой перенесен, но мы открытую дату. Он должен состоятся в первую открытую дату. Мы думаем, что в июле появится такая возможность, поэтому мы держим в голове эту дату", - сказал Красюк.

  • Напомним, 14 апреля бывший чемпион мира и промоутер Дэвид Хэй заявил, что на Александра Усика в поединке с Дереком Чисорой ждет тяжелое испытание .

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