Промоутер пообещал провести чемпионский бой Усика на "Олимпийском"

14 апреля, 2020, 16:40

Украинский боксер Александр Усик может провести чемпионский бой в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает Luckypunch в instagram.

По словам генерального директора промоутерской компании K2 Promotions Александра Красюка, для проведения поединка на "Олимпийском" у Усика должен быть серьезный соперник.

"Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на "Олимпийском". Для того, чтобы продать арену, соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник", - сказал Красюк.

Следующий поединок Александра Усика против Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая во Лондоне, но был перенесен.