 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПромоутер пообещал провести чемпионский бой Усика на "Олимпийском"

Промоутер пообещал провести чемпионский бой Усика на "Олимпийском"


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик может провести чемпионский бой в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает Luckypunch в instagram.

По словам генерального директора промоутерской компании K2 Promotions Александра Красюка, для проведения поединка на "Олимпийском" у Усика должен быть серьезный соперник.

"Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на "Олимпийском". Для того, чтобы продать арену, соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник", - сказал Красюк.

Следующий поединок Александра Усика против Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая во Лондоне, но был перенесен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K2 Promotions Ukraine Рассматривает вариант проведения боя Усика на «Олимпийском». «Мы об этом очень серьезно думаем, чтоб провести бой Усика на« Олимпийском ». Для того, чтоб продать арену, то соперник Усика, конечно, НЕ должен выезжать на коляске (шучу). Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник ». . # бокс2020 # украинскийбокс # красюк # усик # лакипанчнет # boxing2020 #ukrainianboxing #krassyuk #usyk #luckypunchnet

Сообщение, распространенный Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать