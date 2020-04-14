Промоутер пообещал провести чемпионский бой Усика на "Олимпийском"
Об этом сообщает Luckypunch в instagram.
По словам генерального директора промоутерской компании K2 Promotions Александра Красюка, для проведения поединка на "Олимпийском" у Усика должен быть серьезный соперник.
"Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на "Олимпийском". Для того, чтобы продать арену, соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник", - сказал Красюк.
Следующий поединок Александра Усика против Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая во Лондоне, но был перенесен.
K2 Promotions Ukraine Рассматривает вариант проведения боя Усика на «Олимпийском». «Мы об этом очень серьезно думаем, чтоб провести бой Усика на« Олимпийском ». Для того, чтоб продать арену, то соперник Усика, конечно, НЕ должен выезжать на коляске (шучу). Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник ». . # бокс2020 # украинскийбокс # красюк # усик # лакипанчнет # boxing2020 #ukrainianboxing #krassyuk #usyk #luckypunchnet
- 14 апреля Александр Красюк заявил, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланировано на июль .
- Напомним, 14 апреля бывший чемпион мира и промоутер Дэвид Хэй заявил, что на Александра Усика в поединке с Дереком Чисорой ждет тяжелое испытание .
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