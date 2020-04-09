Представительство Зеленского в АРК назвало дело против Джемилева политическим преследованием
Об этом пресс-служба представительства написала в Facebook .
Представительство ждет правовую оценку прокуратуры АРК.
"Оккупант продолжает в нарушение международного гуманитарного права применять на территории оккупированного Крыма собственно уголовное законодательство и использовать практику заочного преследования по политическим делам против украинских чиновников, в том числе, и как элемент пропаганды", - говорится в сообщении представительства.
Это дело назвали очередной попыткой дискредитировать и препятствовать деятельности Меджлиса крымскотатарского народа
"Подчеркиваем, что Автономная Республика Крым и город Севастополь - это неотъемлемые части территории Украины. Открытие политически мотивированного "уголовного дела" так называемыми" правоохранительными органами "государства-оккупанта против Мустафы Джемилева является ничем иным как незаконным преследованием лидера крымскотатарского народа за его противостояния российской агрессии и борьбу за восстановление территориальной целостности Украины ", - добавили в ведомстве.
- Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву подозрение в "незаконном пересечении границы России" и "незаконном обращении с оружием".
- Омбудсмен Людмила Денисова назвала обвинения против Джемилева абсурдными .
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