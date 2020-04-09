Представительство Зеленского в АРК назвало дело против Джемилева политическим преследованием

9 апреля, 2020, 18:14

В представительстве президента в АРК считают политическим преследованием уголовное дело Следственного комитета РФ против лидера крымских татар Мустафы Джемилева

Об этом пресс-служба представительства написала в Facebook .

Представительство ждет правовую оценку прокуратуры АРК.

"Оккупант продолжает в нарушение международного гуманитарного права применять на территории оккупированного Крыма собственно уголовное законодательство и использовать практику заочного преследования по политическим делам против украинских чиновников, в том числе, и как элемент пропаганды", - говорится в сообщении представительства.

Это дело назвали очередной попыткой дискредитировать и препятствовать деятельности Меджлиса крымскотатарского народа

"Подчеркиваем, что Автономная Республика Крым и город Севастополь - это неотъемлемые части территории Украины. Открытие политически мотивированного "уголовного дела" так называемыми" правоохранительными органами "государства-оккупанта против Мустафы Джемилева является ничем иным как незаконным преследованием лидера крымскотатарского народа за его противостояния российской агрессии и борьбу за восстановление территориальной целостности Украины ", - добавили в ведомстве.