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Espreso.tvОбществоЗакон о рынке земли передали на подпись Зеленскому

Закон о рынке земли передали на подпись Зеленскому


фото: reuters
Закон о рынке земли подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, теперь его должен утвердить президент Владимир Зеленский

Об этом свидетельствует статус законопроекта на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью спикера парламента, передан на подпись президенту.

  • Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.
  • Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении. Таким образом, они заблокировали подписание закона Разумковым и Зеленским до дальнейшего рассмотрения их проектов постановлений.
  • 13 апреля нардепы не поддержали все 13 постановлений об отмене решения парламента о принятии закона об открытии рынка земли в Украине.
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