"Меня возьмут под стражу": Черновол заявила, что после допроса в ГБР ее повезут в Печерский суд

13 апреля, 2020, 15:06

Экс-нардеп Татьяна Черновол заявила о подготовке ее задержания

Об этом она сообщила в Facebook.

"Имею информацию, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14.00", - написала Черновол.