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Espreso.tvОбщество"Меня возьмут под стражу": Черновол заявила, что после допроса в ГБР ее повезут в Печерский суд

"Меня возьмут под стражу": Черновол заявила, что после допроса в ГБР ее повезут в Печерский суд


фото: obozrevatel
Экс-нардеп Татьяна Черновол заявила о подготовке ее задержания

Об этом она сообщила в Facebook.

"Имею информацию, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14.00", - написала Черновол.

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