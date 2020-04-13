"Меня возьмут под стражу": Черновол заявила, что после допроса в ГБР ее повезут в Печерский суд
13 апреля, 2020, 15:06
Экс-нардеп Татьяна Черновол заявила о подготовке ее задержания
Об этом она сообщила в Facebook.
"Имею информацию, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14.00", - написала Черновол.
- Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Черновол сообщила, что ее дом обыскивают . К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Черновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям
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