Беспилотники, просеки, видеокамеры: Геращенко рассказал о противодействии лесным пожарам
Об этом Геращенко заявил во время брифинга о состоянии пожаров в Чернобыльской зоне, передает Еспресо.TV.
"Будут сделаны выводы для того, чтобы не было пожаров таких масштабов вообще. Для этого Государственное лесное агентство и Администрация зоны отчуждения должны обеспечивать безопасность охраны леса использованием современных технологий", - отметил Геращенко.
Заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что надо использовать беспилотники, чтобы фиксировать факты возгорания, а также видеокамеры, чтобы фиксировать все въезды и выезды и привлекать к ответственности нарушителей.
"Для этого, чтобы были беспилотные аппараты фиксировали пожароопасные факты возгорания тогда, когда их можно ликвидировать без особых усилий. Когда загорелись десятки или сотни квадратных метров, а не горит лес гектарами. Это создание милиризованих полос из песка и глины, это создание просек между лесными массивами для того, чтобы огонь можно было легко локализовать. Это использование видеокамер по периметру лесных массивов для того, чтобы фиксировать все въезды и выезды и привлекать к ответственности тех, кто будут умышленно или неумышленно нарушать правила по обращения с огнем и устраивать поджоги лесов", - отметил Геращенко.
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар.
- На сегодня основной причиной возгорания названо перебрасывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей.
- 14 апреля пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить.
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