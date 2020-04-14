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Espreso.tvОбществоБеспилотники, просеки, видеокамеры: Геращенко рассказал о противодействии лесным пожарам

Беспилотники, просеки, видеокамеры: Геращенко рассказал о противодействии лесным пожарам

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Государственном лесном агентству и Администрации зоны отчуждения нужно обеспечивать охрану леса используя современные технологии

Об этом Геращенко заявил во время брифинга о состоянии пожаров в Чернобыльской зоне, передает Еспресо.TV.

"Будут сделаны выводы для того, чтобы не было пожаров таких масштабов вообще. Для этого Государственное лесное агентство и Администрация зоны отчуждения должны обеспечивать безопасность охраны леса использованием современных технологий", - отметил Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что надо использовать беспилотники, чтобы фиксировать факты возгорания, а также видеокамеры, чтобы фиксировать все въезды и выезды и привлекать к ответственности нарушителей.

"Для этого, чтобы были беспилотные аппараты фиксировали пожароопасные факты возгорания тогда, когда их можно ликвидировать без особых усилий. Когда загорелись десятки или сотни квадратных метров, а не горит лес гектарами. Это создание милиризованих полос из песка и глины, это создание просек между лесными массивами для того, чтобы огонь можно было легко локализовать. Это использование видеокамер по периметру лесных массивов для того, чтобы фиксировать все въезды и выезды и привлекать к ответственности тех, кто будут умышленно или неумышленно нарушать правила по обращения с огнем и устраивать поджоги лесов", - отметил Геращенко.

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