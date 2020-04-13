Закон о банках физически невозможно проголосовать на этой неделе, - Арахамия

13 апреля, 2020, 17:49

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия пояснил, что законопроект о банках не могут рассмотреть из-за того, что комитет не проработал все правки

Об этом нардеп Давид Арахамия сообщил в кулуарах Верховной Рады, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что сейчас законопроект не могут передать Раде для второго чтения, потому что профильный комитет до сих пор формирует сводную таблицу поправок.

Читайте также: Рано говорить о рассмотрении "антиколомойского" законопроекта в зале Рады - Гетьманцев

"По состоянию на утро, еще длительная процедура собрания всех 16 тысяч правок в одну таблицу. Затем это должно пройти комитет. Сейчас даже если очень ускоренную процедуру применить - это четыре дня работы комитета. Это не эта неделя. Это физически невозможно", - заявил Арахамия .

Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали, что не будут рассматривать отдельно каждую из поправок к законопроекту о банках, которые депутаты подали более 16 000

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb