Закон о банках физически невозможно проголосовать на этой неделе, - Арахамия
Об этом нардеп Давид Арахамия сообщил в кулуарах Верховной Рады, передает "РБК-Украина".
Он отметил, что сейчас законопроект не могут передать Раде для второго чтения, потому что профильный комитет до сих пор формирует сводную таблицу поправок.
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"По состоянию на утро, еще длительная процедура собрания всех 16 тысяч правок в одну таблицу. Затем это должно пройти комитет. Сейчас даже если очень ускоренную процедуру применить - это четыре дня работы комитета. Это не эта неделя. Это физически невозможно", - заявил Арахамия .
- Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали, что не будут рассматривать отдельно каждую из поправок к законопроекту о банках, которые депутаты подали более 16 000
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