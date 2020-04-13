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Espreso.tvОбществоЗакон о банках физически невозможно проголосовать на этой неделе, - Арахамия

Закон о банках физически невозможно проголосовать на этой неделе, - Арахамия


фото: korrespondent.net
Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия пояснил, что законопроект о банках не могут рассмотреть из-за того, что комитет не проработал все правки

Об этом нардеп Давид Арахамия сообщил в кулуарах Верховной Рады, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что сейчас законопроект не могут передать Раде для второго чтения, потому что профильный комитет до сих пор формирует сводную таблицу поправок.

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"По состоянию на утро, еще длительная процедура собрания всех 16 тысяч правок в одну таблицу. Затем это должно пройти комитет. Сейчас даже если очень ускоренную процедуру применить - это четыре дня работы комитета. Это не эта неделя. Это физически невозможно", - заявил Арахамия .

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