"Каждую поправку рассматривать не будем", - Гетманцев рассказал, как комитет будет работать над "антиколомойским" законопроектом

9 апреля, 2020, 20:51

Большое количество поправок говорит о том, что пытаются затянуть рассмотрение законопроекта о банках

Об этом заявил ЭП глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Значительное количество поправок - это поправки, направленные на то, чтобы затянуть принятие "антиколомойского" законопроекта", - сказал он.

Он уточнил, что сценарий "постатейно" предусматривает голосование за группу поправок к конкретной статье, а не отдельно каждой поправки.

"Я надеюсь на то, что каждую поправку мы рассматривать не будем. Возможно, мы пойдем постатейно, возможно, другим образом, но будем придерживаться регламента", - сказал нардеп.

При этом он добавил, что спрогнозировать, как проект закона пройдет комитет и сессионный зал - сложно.