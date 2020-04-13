Рано говорить о рассмотрении "антиколомойского" законопроекта в зале Рады - Гетманцев

13 апреля, 2020, 14:48

Говорить о дате рассмотрения Верховной Радой банковского законопроекта 2571-д пока рано

Об этом сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

"Еще рано об этом (рассмотрение законопроекта в парламенте, - ред.) говорить", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.