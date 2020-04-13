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Espreso.tvОбществоРано говорить о рассмотрении "антиколомойского" законопроекта в зале Рады - Гетманцев

Рано говорить о рассмотрении "антиколомойского" законопроекта в зале Рады - Гетманцев


фото: 5.ua
Говорить о дате рассмотрения Верховной Радой банковского законопроекта 2571-д пока рано

Об этом сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

"Еще рано об этом (рассмотрение законопроекта в парламенте, - ред.) говорить", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.

  • Заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук сказала, что 16 тыс. поправок, которые депутаты внесли ко второму чтению законопроекта о банках, депутаты планируют рассматривать по разделам .
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