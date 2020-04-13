Тренер "Динамо" опроверг информацию об окончании карантина
13 апреля, 2020, 18:29
В тренировочном процессе "Динамо" пока не планируется изменений и команда в дальнейшем будет находиться на карантине
Об этом сообщает footboom .
Помощник главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко Вадим Евтушенко рассказал, что команда останется на карантине.
По информации источника, некоторые игроки столичного клуба продолжают занятия на клубной базе, но группами не более двух человек. Футболисты по-прежнему имели такую возможность, поэтому о полном завершении карантина речи не идет.
В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.
- Напомним, 31 марта стало известно, что президент "Динамо" Игорь Суркис уволит Алексея Михайличенко с должности главного тренера, если киевляне не получат серебро чемпионата Украины.
- 10 апреля врач первой команды "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, что была создана онлайн-группа для контроля за здоровьем футболистов .
- 12 апреля известный спортивный журналист Игорь Цыганик рассказал, что начиная с понедельника игроки "Динамо" начнут тренировки в Конча-Заспе.
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