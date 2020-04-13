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Espreso.tvСпортТренер "Динамо" опроверг информацию об окончании карантина

Тренер "Динамо" опроверг информацию об окончании карантина


фото: footboom.com
В тренировочном процессе "Динамо" пока не планируется изменений и команда в дальнейшем будет находиться на карантине

Об этом сообщает footboom .

Помощник главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко Вадим Евтушенко рассказал, что команда останется на карантине.

По информации источника, некоторые игроки столичного клуба продолжают занятия на клубной базе, но группами не более двух человек. Футболисты по-прежнему имели такую возможность, поэтому о полном завершении карантина речи не идет.

В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.

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