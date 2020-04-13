С понедельника "Динамо" выходит из карантина, - Цыганык
Об этом журналист сообщил в twitter.
По информации Игоря Цыганыка футболисты будут работать группами.
"Динамо" выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе "Динамо", написал журналист в twitter.
В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.
Динамо выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе Динамо!- Igor Tsyganyk (@tsyganyk) April 12, 2020
- Напомним, 31 марта стало известно, что президент "Динамо" Игорь Суркис уволит Алексея Михайличенко с должности главного тренера, если киевляне не получат серебро чемпионата Украины.
- 10 апреля врач первой команды "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, что была создана онлайн-группа для контроля за здоровьем футболистов.
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