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Espreso.tvСпортС понедельника "Динамо" выходит из карантина, - Цыганык

С понедельника "Динамо" выходит из карантина, - Цыганык


фото: fcdynamo.kiev.ua
Известный спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал, что начиная с понедельника игроки "Динамо" начнут тренировки в Конча-Заспе

Об этом журналист сообщил в twitter.

По информации Игоря Цыганыка футболисты будут работать группами.

"Динамо" выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе "Динамо", написал журналист в twitter.

В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.

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