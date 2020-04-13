С понедельника "Динамо" выходит из карантина, - Цыганык

13 апреля, 2020, 11:15

Известный спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал, что начиная с понедельника игроки "Динамо" начнут тренировки в Конча-Заспе

Об этом журналист сообщил в twitter.

По информации Игоря Цыганыка футболисты будут работать группами.

"Динамо" выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе "Динамо", написал журналист в twitter.

В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.

Динамо выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе Динамо! - Igor Tsyganyk (@tsyganyk) April 12, 2020