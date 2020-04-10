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Espreso.tvСпортВ "Динамо" рассказали, как контролируют состояние футболистов во время карантина

В "Динамо" рассказали, как контролируют состояние футболистов во время карантина


фото: fcdynamo.kiev.ua
Врач первой команды "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, что была создана онлайн-группа для контроля за здоровьем футболистов

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

"Мы создали онлайн-группу, в которую ребята каждый день сбрасывают свою температуру, пишут о своем самочувствии. Дополнительно клубные врачи обзванивают каждого футболиста и общаются индивидуально", - рассказал Шморгун.

В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1:0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1:1 - также 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.

 
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