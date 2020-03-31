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Espreso.tvСпортСуркис выдвинул главному тренеру "Динамо" Михайличенко ультиматум

Суркис выдвинул главному тренеру "Динамо" Михайличенко ультиматум


фото: fcdynamo.kiev.ua
Президент "Динамо" Игорь Суркис уволит Алексея Михайличенко с должности главного тренера, если киевляне не получат серебро чемпионата Украины

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик на канале "Вацко Live" в YouTube.

По его информации, если сезон в Украине будет доигран и "Динамо" уступит серебряные медали "Заре", Михайличенко лишится должности главного тренера.

"Мне кажется, что Михайличенко понимал, что может побороться за второе место даже с тем составом, который есть. Если проиграет второе место, голова полетит. С "Зарей", "Александрией" и "Десной" киевляне могут бороться. А с "Шахтером" нет. Но я уверен, что, если чемпионат продолжится и "Динамо" не займет второе место, то, думаю, будут репрессии", - сказал Цыганик.

Сейчас в чемпионате Украины продолжается пауза из-за вспышки коронавируса. У "Динамо" есть 46 очков и оно занимает третье место. "Заря" имеет столько же пунктов и опережает киевлян по дополнительным показателям. "Шахтер" набрал 59 баллов и уверенно лидирует в чемпионате Украины.

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