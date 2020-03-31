Суркис выдвинул главному тренеру "Динамо" Михайличенко ультиматум

31 марта, 2020, 10:27

Президент "Динамо" Игорь Суркис уволит Алексея Михайличенко с должности главного тренера, если киевляне не получат серебро чемпионата Украины

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик на канале "Вацко Live" в YouTube.

По его информации, если сезон в Украине будет доигран и "Динамо" уступит серебряные медали "Заре", Михайличенко лишится должности главного тренера.

"Мне кажется, что Михайличенко понимал, что может побороться за второе место даже с тем составом, который есть. Если проиграет второе место, голова полетит. С "Зарей", "Александрией" и "Десной" киевляне могут бороться. А с "Шахтером" нет. Но я уверен, что, если чемпионат продолжится и "Динамо" не займет второе место, то, думаю, будут репрессии", - сказал Цыганик.

Сейчас в чемпионате Украины продолжается пауза из-за вспышки коронавируса. У "Динамо" есть 46 очков и оно занимает третье место. "Заря" имеет столько же пунктов и опережает киевлян по дополнительным показателям. "Шахтер" набрал 59 баллов и уверенно лидирует в чемпионате Украины.

30 марта стало известно, что полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассматривает вариант с возвращением в киевское "Динамо" .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine