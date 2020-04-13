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Espreso.tvОбществоСледователи будут просить для Черновол домашний арест

Следователи будут просить для Черновол домашний арест


фото: Детектор медіа
Следователи Государственного бюро расследований и прокуратура Киевской области обратились в Печерский райсуд Киева с ходатайством о круглосуточном домашнем аресте депутата восьмого созыва Татьяны Черновол

Об этом сообщила и.о. пресс-секретаря областной прокуратуры Вита Блаженко, информируют Грати .

По словам Блаженко, суд еще не назначил точной даты и времени судебного заседания.

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