Следователи будут просить для Черновол домашний арест
13 апреля, 2020, 22:12
Следователи Государственного бюро расследований и прокуратура Киевской области обратились в Печерский райсуд Киева с ходатайством о круглосуточном домашнем аресте депутата восьмого созыва Татьяны Черновол
Об этом сообщила и.о. пресс-секретаря областной прокуратуры Вита Блаженко, информируют Грати .
По словам Блаженко, суд еще не назначил точной даты и времени судебного заседания.
- Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Черновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве .
- Активистка и экс-нардеп Татьяна Черновол заявила, что ей инкриминируют 8 уголовных статей .
- 13 апреля Черновол заявила, что после допроса в ГБР ее могут задержать .
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