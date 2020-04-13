Разумков подписал закон о рынке земли

13 апреля, 2020, 19:54

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10)

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

Отмечается, что сегодня, 13 апреля, закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекту 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.

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