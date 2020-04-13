 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазумков подписал закон о рынке земли

Разумков подписал закон о рынке земли

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10)

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

Отмечается, что сегодня, 13 апреля, закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекту 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

  • Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении. Таким образом, они заблокировали подписание закона Разумковым и Зеленским к дальнейшему рассмотрению их проектов постановлений.
  • 13 апреля депутаты ВР провалили проекты постановлений об отмене закона о рынке земли.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать