Члены правового комитета ВР хотят признать антиконституционным закон о банках, - Железняк
Об этом нардеп Железняк заявил в Facebook.
"Итак, кажется, что оппоненты банковского закона решили осуществить попытку признать его неконституционным", - отметил парламентарий.
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По его словам, на заседании правового комитета ВР во вторник, 14 апреля, нардепы могут попробовать признать "антиконституционность" закона о банках.
Комитет созвали по требованию депутатов от "Батькивщины" Сергея Власенко и Сергея Соболева, нардепов "слуг Сергея Демченко (главы комитета) и Богдана Торохтия, нардепов от" ОПЗЖ "Василия Нимченко и Александра Пузанова, а также внефракционный Игоря Фриса.
- Напомним, ранее нардеп Железняк заявил, что депутаты хотят затянуть рассмотрение "антиколомойского" законопроекту на правовом комитете ВР
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