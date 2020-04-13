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Espreso.tvОбществоЧлены правового комитета ВР хотят признать антиконституционным закон о банках, - Железняк

Члены правового комитета ВР хотят признать антиконституционным закон о банках, - Железняк

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк обнародовал документ о собрании правого комитета ВР, сообщив, что вероятность попытки признания "антиколомойского" закона антиконституционным

Об этом нардеп Железняк заявил в Facebook.

"Итак, кажется, что оппоненты банковского закона решили осуществить попытку признать его неконституционным", - отметил парламентарий.

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По его словам, на заседании правового комитета ВР во вторник, 14 апреля, нардепы могут попробовать признать "антиконституционность" закона о банках.

Комитет созвали по требованию депутатов от "Батькивщины" Сергея Власенко и Сергея Соболева, нардепов "слуг Сергея Демченко (главы комитета) и Богдана Торохтия, нардепов от" ОПЗЖ "Василия Нимченко и Александра Пузанова, а также внефракционный Игоря Фриса.

  • Напомним, ранее нардеп Железняк заявил, что депутаты хотят затянуть рассмотрение "антиколомойского" законопроекту на правовом комитете ВР

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