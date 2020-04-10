Разумков не знает, когда состоится рассмотрение "антиколомойского" законопроекта

10 апреля, 2020, 14:15

Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент может рассмотреть законопроект о банковском регулировании

Об этом он сказал на брифинге по итогам совещания с руководством фракций и групп, а также представителями правительства, передает УНИАН .

"Это антирекорд украинского парламента. Такого еще никогда не было. 16 тыс. поправок мы не получали никогда. Я считаю, что это направлено для того, чтобы заблокировать работу парламента. Потому что полгода, учитывая коронавирус, идя полностью по всем правкам, то это гораздо больше может быть. И на это парламент не пойдет, потому что мы понимаем все те вызовы, которые сегодня стоят перед ВР ", - отметил голова Верховной Рады.

Говоря о самом рассмотрение законопроекта, спикер отметил, что пока не может сказать, когда это произойдет.

"По состоянию на сегодня еще не сформирована таблица. 16 тыс. поправок - вы не представляете сколько. Если мы говорим о рынке земли, - там было 4 тис.18 поправок - это была кипу бумаг. То есть, я думаю, что если мы говорим о количестве таблиц в закон о банках, так называемый, то это где-то плюс-минус мой рост ", - сказал Разумков.

Профильный комитет должен подготовить поправки, сформировать таблицу, пройтись по поправкам и определиться, какие из них учитываются, а какие - нет.

"Только после этого этот документ можно будет рассматривать в зале Верховной Рады Украины ... Трудно сказать, сколько на это уйдет времени", - сказал Разумков и высказал мнение, что на это уйдет "немного времени".