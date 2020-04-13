Инициаторы тысяч поправок к "антиколомойскому" закону хотят затянуть его рассмотрение на правовом комитете ВР, - Железняк
Об этом нардеп Ярослав Железняк написал в Facebook.
"Коллеги сообщают, что и в Комитете правовой политики некоторые члены ("случайно" еще и авторы рекордного количества правок) пытаются инициировать отдельное заседание своего Комитета по закону о банках", - говорится в сообщении.
Читайте также: Разумков не знает, когда состоится рассмотрение "антиколомойского" законопроекта
Он добавил, что сейчас цель рассмотрения законопроекта на правовом комитете ВР неизвестна:
"Возможно, хотят поддержать закон, а возможно, заявление а-ля: "о суверенной защите суверена от иностранцев".
"Пока, по моей информации, Комитет правовой политики все же перенесли на 22 апреля, что тоже очень смущает инициаторов, хочу завтра (14 апреля, - ред.)", - отметил депутат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-