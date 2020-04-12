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Espreso.tvОбществоВ Одесской области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

В Одесской области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

В городе Подольске умерла 61-летняя женщина, которой был поставлен диагноз COVID-19. Это первый летальный случай в регионе

Об этом в воскресенье, 12 апреля 2020 года, рассказал губернатор Максим Куцый, передает Еспресо.TV со ссылкой на Пушкинська.net .

Всего, по данным на 11:20 12 апреля, число больных коронавирусов в Одесской области возросло до 67.

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29 больных выявлено в Одессе и 38 - в регионе.

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"Вирус насупает. При ухудшении самочувствия сразу обращайтесь к врачу. Не пренебрегайте карантинными мерами и не уменьшайте серьезность угрозы. Оставайтесь дома", - отметил Куцый.

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