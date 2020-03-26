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Espreso.tvОбществоИстория одного коронавируса. Как в Одессе упустили "нулевого пациента"

История одного коронавируса. Как в Одессе упустили "нулевого пациента"


фото: dumskaya
Коронавирус по-украински набирает невиданных масштабов. Хотя бы потому, что уже очевидно, что если одновременно с острой пневмонией в инфекционный бокс попадут теща олигарха и молодой ученый-физик больше шансов быть подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких будет элитная родственница

Итак, как в Украине выявляют больных коронавирусом и как родственные связи могут помочь избежать самоизоляции, наразив на опасность ни в чем не повинных случайных людей. Очень показательная история из Одессы.

На днях там обнаружили первого больного коронавирусом, но 25-летний Максим Г. сразу оказался в центре скандала. Настолько большого, что удостоился поста целого председателя Одесской областной государственной админстрации Максима Куцого.

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Оказалось, что молодой одессит 12 дней ... гулял по Одессе, подписав документ о самоизоляции. К нему пришла полиция, а в местных СМИ решили срочно поискать всех пассажиров рейса Вена-Киев 13 марта и обратиться к семейному врачу.

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Сам Максим Г. считает, что ничего плохого он не сделал. Он рассказывает, что 13 марта обратился в Одесскую инфекционную больницу. Там у него диагностировали пневмонию, измерили температуру и предложили или самоизоляцию, или госпитализацию.

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14 марта Максим Г. приехал в больницу, чтобы сделать экспресс-тест, но тестов в больнице в разгар эпидемии коронавируса не оказался.

Тест на COVID-19 был взят только 18 марта. После получения медицинской справки об отсутствии вируса в местной больнице Максим Г. и его спутник пошли домой. Только вот киевская лаборатория показала, что коронавирус у молодого одессита был. И хотя он утверждает, что никуда особо не ходил - он мог подвергнуть опасности тот же медицинский персонал.

На уточнение автора статьи, почему приходила полиция и будет ли какой-то штраф для Максима Г., который оказался в центре скандала, парень говорит, что никаких вопросов у полиции к нему не было.

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Ведь ему в больнице выдали справку.

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Впрочем, знакомые одесские журналисты говорят, что Максим Г. - парень очень непростой. Он занимается организацией концертов по Украине и имеет квартиру в центре Одессы. Периодически живет в США, там у него мать. В Одессе живет его отец - бывший работник местного КГБ, а в 1990-е возглавлял одесский ОБХСС.

Говорят, что это именно родственные связи способствовали тому, что человека с подозрением на коронавирус отпустили за справкой домой. Где он не сильно занимался самоизоляцией.

Ситуация с "нулевым пациентом" в Одессе достигла такого апогея, что в дело вмешался мэр Одессы Геннадий Труханов, который сказал в обращении к одесситам, что держит личный телефонный контакт с больным и с ним все хорошо.

"Я передал все контакты с этим человеком руководителю Национальной полиции в Одесской области, с ним связались по телефону, чтобы прекратить все разговоры в прессе, в соцсетях, что человек скрывается, что его нельзя найти. Это все сейчас отрабатывается. Госпитализация тоже отрабатывается", - заявил Труханов, добавив, что "контактов у больного в Одессе было несколько".

Однако теперь почему-то будут тестировать на вирус дом, где проживает больной, и проверят его родню и рабочие контакты.

Это история о том, как в большом городе Одесса "нулевой пациент" не знал о своем вирусе и мог подвергать опасности других людей аж 12 суток.

Автор этого материала также уточнила у Максима Г., был ли какой-то контроль состояния пассажиров в аэропортах Вены или Киева. Одессит утверждает о том, что ему измерили температуру украинские пограничники, но она была в норме, и он уехал в родной город.

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Теперь в Одессе большой скандал и проверка лиц, которые не знали, что несмотря на справку из больницы у товарища есть еще и очень опасный вирус.

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