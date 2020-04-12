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Espreso.tvОбществоCOVID-19: в Украине за сутки обнаружили 266 новых случаев, всего - 2777

COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 266 новых случаев, всего - 2777


фото: empr.media
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля 2020, в Украине уже 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных. 89 пациентов выздоровели

За сутки зафиксировано 266 новых случаев, передает Еспресо.TV .

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 174 случая;

Волынская область - 71 случай;

Днепропетровская область - 58 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 82 случая;

Запорожская область - 83 случая;

Ивано-Франковская область - 291 случай;

Кировоградская область - 118 случаев;

г. Киев - 416 случаев;

Киевская область - 159 случаев;

Львовская область - 111 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 2 случая;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 25 случаев;

Ровенская область - 119 случаев;

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Сумская область - 73 случая;

Тернопольская область - 243 случая;

Харьковская область - 11 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 19 случаев;

Черновицкая область - 432 случая;

Черкасская область - 99 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 12 апреля 2020 в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с началу 2020 года поступило 10432 сообщение о подозрении на COVID-19.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

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