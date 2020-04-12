COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 266 новых случаев, всего - 2777
За сутки зафиксировано 266 новых случаев, передает Еспресо.TV .
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 174 случая;
Волынская область - 71 случай;
Днепропетровская область - 58 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 82 случая;
Запорожская область - 83 случая;
Ивано-Франковская область - 291 случай;
Кировоградская область - 118 случаев;
г. Киев - 416 случаев;
Киевская область - 159 случаев;
Львовская область - 111 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 2 случая;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - 25 случаев;
Ровенская область - 119 случаев;
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Сумская область - 73 случая;
Тернопольская область - 243 случая;
Харьковская область - 11 случаев;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 19 случаев;
Черновицкая область - 432 случая;
Черкасская область - 99 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.
Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 12 апреля 2020 в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с началу 2020 года поступило 10432 сообщение о подозрении на COVID-19.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
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