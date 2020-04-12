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Espreso.tvОбществоНа Вербное воскресенье самый большой храм УПЦ МП в Черновцах не закрывал двери, а в Ривном священники святили вербу без масок

На Вербное воскресенье самый большой храм УПЦ МП в Черновцах не закрывал двери, а в Ривном священники святили вербу без масок

Во время празднования православными Вербного воскресенья, 12 апреля 2020 года, у Свято-Духовского кафедральныйого собора церкви Московского патриархата в центре Черновцов, можно увидеть толпы верующих

Об этом со ссылкой на Молодой буковинец сообщает Еспресо.TV .

В подтверждение издание приводит соответствующее видео.

В свою очередь черновицкое информационное агентство АСС публикует фото с места событий.

В соцсетях пишут, что внутрь здания, однако, пускают ли не всех сразу, а группами, за чем следят на входе.

Вместе с тем, в городе есть храмы которые сегодня вообще не действуют и находятся на полном карантине, или же богослужения проводится там на открытом пространстве. Это касается церквей ПЦУ.

Что же касается ситуации с главным собором УПЦ МП в городе, то свое возмущение уже выразил заместитель председателя Черновицкого облсовета Виталий Мельничук.

"Миряне Кафедрального Собора в Черновцах игнорируют видеообращение (председателя ОГА, - ред.) Осачука - их сотни на Вербное воскресенье", - сообщил чиновник у себя на странице.

"Немедленно инициируйте, Сергей Дмитриевич, встречу с руководством Буковинской епархии УПЦ МП в Украине, чтобы остановить тысячи потенциально инфицированных COVID-19", - обратился Мельничук к Осачуку, заявившему вчера, что светская власть не имеет возможности принимать единоличные решения о приостановлении деятельности культовых сооружений.

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Похожие события имели место вечером вчера, 11 апреля, в Киеве.

Местный журналист и краевед Алексей Бухало обнародовал видео со священниками Свято-Воскресенского собора церкви Московского патриархата, которые на улице святили вербу без масок.

Также хорошо заметно, что когда к ним подходят верующие, речь о дистанции в 1,5 - 2 м не идет.

Журналист также приводит отрывок своего общения с одной из присутствующих вокруг храма женщин:

"А что, Вы не боитесь коронавируса?" - "Боимся". - "А стоите все равно". - "С Богом ничего не страшно".

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