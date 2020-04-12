Минздрав объяснил, при каких условиях может произойти "коллапс медицинской системы"

12 апреля, 2020, 11:10

Существующая в настоящее время в Украине медицинская система способна справиться с потоком больных коронавирусом, пока их совокупное количество не превышает 10% от общей численности населения

Об этом 12 апреля 2020 года заявил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью LB.ua , передает Еспресо.TV .

"Сейчас мы движемся по оптимистическому сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые принимала наша страна", - отметил чиновник и уточнил, что такой сценарий предполагает, что за период вспышки будет инфицировано "не более 2% населения".

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"Почему 2% это оптимистичный сценарий? Потому по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10% во времени ", - пояснил Ляшко.

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Пик заболеваемости Covid-19 его ведомство ожидает 17-го апреля.

"Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия ", - добавил главный санитарный врач.

Как уже сообщалось, по состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля 2020, в Украине уже 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных . 89 пациентов выздоровели.

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