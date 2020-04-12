Европейский суд по правам человека будет завален жалобами на режим карантина в Украине, - профессор Борис Бабин
Такое мнение бывший представитель президента в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин высказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 11 апреля 2020 вышла на Еспресо.TV .
"Мы имеем наложение двух факторов. Первое - это стремление центральной власти избежать ответственности за ситуацию, когда вместо режима чрезвычайного положения мы видим режим чрезвычайной ситуации и принятия соответствующих актов правительства, которые ограничат права человека вопреки Конституции. Такие ограничения частично оправданы, но так как они введены они не могут оцениваться как правомерные с точки зрения юриста и мы видим статистику в судах, так 90% всех случаев попыток применения мер рассыпаются. Судьи не хотят брать на себя такую ответственность ", - отметил Бабин.
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"Другой вызов - это то, что мы не сообщили определенным путем международные институты об ограничении прав человека. Мы должны сообщить Совет Европы, а также ООН, об отступлении от обязательств по Европейской конвенции и по Международному пакту о гражданских и политических правах", - добавил юрист.
Зато, как он заявил, упомянутых шагов в виде голосования Верховной Рады и отправки МИД дипломатических нот сделано не было.
"Мы молчим и тем самым увеличивает количество выигрышным дел против Украины - а их будет очень много - в Европейском суде по правам человека", - считает профессор.
Соответствующие иски, по его словам, будут подаваться в первую очередь теми, чьи трудовые права ограничены, и представители бизнеса, которые сейчас несут убытки.
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Вместе с тем, подчеркнул Бабин, конечные решения ЕСПЧ будут уже через 5-7 лет, когда в Украине будет "другая власть".
Речь пойдет о "сотнях тысяч исков", из которых "десятки тысяч дойдут до Европейского суда".
- Как уже сообщалось, по состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля 2020 года, в Украине уже 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных . 89 пациентов выздоровели.
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