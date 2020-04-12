 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕвропейский суд по правам человека будет завален жалобами на режим карантина в Украине, - профессор Борис Бабин

Европейский суд по правам человека будет завален жалобами на режим карантина в Украине, - профессор Борис Бабин


фото: RTL
Украине придется выплачивать огромные суммы убытков по будущим решениям Европейского суда по правам человека по неверному порядку внедрения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса

Такое мнение бывший представитель президента в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин высказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 11 апреля 2020 вышла на Еспресо.TV .

"Мы имеем наложение двух факторов. Первое - это стремление центральной власти избежать ответственности за ситуацию, когда вместо режима чрезвычайного положения мы видим режим чрезвычайной ситуации и принятия соответствующих актов правительства, которые ограничат права человека вопреки Конституции. Такие ограничения частично оправданы, но так как они введены они не могут оцениваться как правомерные с точки зрения юриста и мы видим статистику в судах, так 90% всех случаев попыток применения мер рассыпаются. Судьи не хотят брать на себя такую ответственность ", - отметил Бабин.

Читайте также: Почему украинцев пугает жесткий карантин

"Другой вызов - это то, что мы не сообщили определенным путем международные институты об ограничении прав человека. Мы должны сообщить Совет Европы, а также ООН, об отступлении от обязательств по Европейской конвенции и по Международному пакту о гражданских и политических правах", - добавил юрист.

Зато, как он заявил, упомянутых шагов в виде голосования Верховной Рады и отправки МИД дипломатических нот сделано не было.

"Мы молчим и тем самым увеличивает количество выигрышным дел против Украины - а их будет очень много - в Европейском суде по правам человека", - считает профессор.

Соответствующие иски, по его словам, будут подаваться в первую очередь теми, чьи трудовые права ограничены, и представители бизнеса, которые сейчас несут убытки.

Читайте также: Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность

Вместе с тем, подчеркнул Бабин, конечные решения ЕСПЧ будут уже через 5-7 лет, когда в Украине будет "другая власть".

Речь пойдет о "сотнях тысяч исков", из которых "десятки тысяч дойдут до Европейского суда".

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2020 воскресенье

11 апреля, 2020 суббота

больше новостей

12 апреля, 2020 воскресенье

11 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать