Европейский суд по правам человека будет завален жалобами на режим карантина в Украине, - профессор Борис Бабин

12 апреля, 2020, 11:51

Украине придется выплачивать огромные суммы убытков по будущим решениям Европейского суда по правам человека по неверному порядку внедрения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса

Такое мнение бывший представитель президента в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин высказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 11 апреля 2020 вышла на Еспресо.TV .

"Мы имеем наложение двух факторов. Первое - это стремление центральной власти избежать ответственности за ситуацию, когда вместо режима чрезвычайного положения мы видим режим чрезвычайной ситуации и принятия соответствующих актов правительства, которые ограничат права человека вопреки Конституции. Такие ограничения частично оправданы, но так как они введены они не могут оцениваться как правомерные с точки зрения юриста и мы видим статистику в судах, так 90% всех случаев попыток применения мер рассыпаются. Судьи не хотят брать на себя такую ответственность ", - отметил Бабин.

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"Другой вызов - это то, что мы не сообщили определенным путем международные институты об ограничении прав человека. Мы должны сообщить Совет Европы, а также ООН, об отступлении от обязательств по Европейской конвенции и по Международному пакту о гражданских и политических правах", - добавил юрист.

Зато, как он заявил, упомянутых шагов в виде голосования Верховной Рады и отправки МИД дипломатических нот сделано не было.

"Мы молчим и тем самым увеличивает количество выигрышным дел против Украины - а их будет очень много - в Европейском суде по правам человека", - считает профессор.

Соответствующие иски, по его словам, будут подаваться в первую очередь теми, чьи трудовые права ограничены, и представители бизнеса, которые сейчас несут убытки.

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Вместе с тем, подчеркнул Бабин, конечные решения ЕСПЧ будут уже через 5-7 лет, когда в Украине будет "другая власть".

Речь пойдет о "сотнях тысяч исков", из которых "десятки тысяч дойдут до Европейского суда".