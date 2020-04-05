Почему украинцев пугает жесткий карантин

6 апреля, 2020, 07:03

С 6 апреля решением правительства введены более жесткие ограничения действий граждан, что официально объясняется мерами борьбы против распространения коронавируса

Итак, с 6 апреля запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора; посещение спортивных площадок; прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных одним лицом; посещение заведений соцпомощи. Также нельзя ходить группой в более два человека, кроме случаев сопровождения детей; детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей. И нельзя выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.

Хотя представители правительства говорят, что речь идет о введении режима чрезвычайного положения, фактически его вводят с 6 апреля. Как напомнил в эфире Эспрессо экс-глава СБУ Валентин Наливайченко , эти ограничительные меры будут отличаться от чрезвычайного положения разве что отсутствием комендантского часа.

"Чем отличается чрезвычайная ситуация, которая действует сейчас, от чрезвычайного положения, до которого остался один шаг - это введением комендантского часа. На самом деле, то, что премьер-министр озвучивал дополнительные меры - это все является мерами чрезвычайной ситуации с переходом в чрезвычайное положение. Но важно, по линии МВД ", - отметил Наливайченко.

Украинское правительство в своих ограничительных шагах опирается на пример европейских стран. Действительно, за последний месяц почти все европейские страны прибегли к жестким карантинным мероприятиям. Впервые за период со времен Второй мировой войны говорится о массовом ограничении прав людей на свободное передвижение и отдых. В отдельных странах (Сербия, Кипр, Грузия) в рамках карантина введен даже комендантский час.

Многие украинцы приветствуют ограничительные шаги власти, считая, что таким образом удастся остановить или взять под контроль эпидемию коронавируса. В то же время в социальных сетях, частных разговорах многие граждане выражают опасения в необходимости таких жестких мер. С чем связаны такие сомнения людей, которые часто связаны со структурами гражданского общества и имеют опыт участия в акциях протеста?

Во-первых, говорят, что европейский опыт для нас неактуален, когда речь идет о временном ограничении прав и свобод.

Мы привыкли в последнее время ориентироваться на европейские страны и пытаться брать оттуда примеры политических традиций. Однако, в Европе есть длительный опыт демократического развития. Многие десятилетия, а в отдельных случаях веков существования конкурентных политических систем, крепкого среднего класса позволяют спокойно отнестись к ограничениям продолжительностью два-три месяца.

У нас другая ситуация. В украинском обществе заметно недоверие к власти.

Своего государства долгое время не было, власть воспринималась как чужая, навязанная извне. За небольшой период независимости еще не сложилось иное восприятие действий руководителей. Поэтому украинцы привыкли к тому, что власть в своих решениях опирается не на интересы граждан, а на другое.

В текущей ситуации активная часть гражданского общества не доверяет президенту Зеленскому и его окружению.

Люди подозревают, что карантинные ограничения могут быть использованы для проталкивания сомнительных политических решений вроде признания "ДНР / ЛНР", существенных уступок России в вопросе Крыма, изменений в закон о функционировании украинского языка. В худшем случае может идти речь об изменении политического режима, после которого оппозиция будет превращена в маргиналов.

Ранее такие попытки узурпировать власть могли получить ответ в виде массовых акций протеста или даже Майдана. Сейчас это будет сложнее сделать после трех недель карантина и уже существующих ограничений на работу общественного транспорта и передвижения внутри страны.

В условиях почти чрезвычайного положения возрастает влияние полиции и Нацгвардии. Именно полиция сначала будет определять, нарушил ли гражданин закон, когда появился без маски на улице.

Однако украинцы не очень доверяют полиции.

Реформа патрульной полиции сначала вызвала волну положительных отзывов среди украинцев. Однако дальнейшие шаги по реформированию не были такими заметными. Новенькие, вежливые и стройные патрульные постепенно растворились в кадровом составе ведомства. Сейчас к работе полиции немало вопросов и уже с 6 апреля они будут касаться возможных нарушений прав граждан во время жесткого карантина.

Если полиция составляет протокол на человека, который нарушил режим самоизоляции или вышел на улицу без маски, то решение о штрафе принимает суд. С реформой судебных органов у нас ситуация не менее сложная, чем с полицией. Рядовой гражданин не всегда может рассчитывать на объективное рассмотрение своего дела в судах.

Недоверие к судам - еще одна причина скептического отношения к жесткому карантину.

Также бросается в глаза определенная незаконность действий относительно мер жесткого карантина. Если речь идет де-факто о чрезвычайном положении, то решение должна принимать Верховная Рада. Это немного странно, когда решение о мерах чрезвычайного положения принимают правительство или местные власти, а парламент молчит. Не говоря уже о президенте, который тоже в этой ситуации должен быть инициатором.

Напомним, что в статье 5 закона "О правовом режиме чрезвычайного положения" сказано: "Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента, который подлежит утверждению Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения президента".

Также определенную тревогу вызывает неопределенность сроков этой карантинной ситуации.

Официально карантин продлится до 24 апреля. Однако глава правительства Денис Шмыгаль уже заявил, что скорее всего карантин будет продлен в мае. Возможно, что в конце апреля некоторые ограничения будут отменены, но это зависит от эпидемической ситуации.

Такая неопределенность тоже может давать пространство для нарушений со стороны властей. Потому что то, что сложно сделать за три недели, легче сделать за два-три месяца строгих ограничений.