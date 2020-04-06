Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность

6 апреля, 2020, 14:00

Угроза эпидемии коронавируса стала для нашего государства краш-тестом на адекватность и функциональность

Если в 2014 году испытывалась система национальной безопасности и обороноспособности страны, то сейчас на угрозу реагирует, главным образом, система здравоохранения. Но вместе с ней тестируется Украинское государство как таковое и его главные функции: оценка и прогнозирование ситуации, принятия решений, организация работы ответственных структур и институтов.

В других странах тоже происходят подобные тестирования, и во многих случаях граждане имеют основания для очень больших претензий к своим правительствам и общественным службам. Существует даже версия, что весь информационный контекст пандемии имеет целью выявления реальных возможностей правительств, корпораций и сообществ к реагированию на кризисные ситуации. Российские военные разведчики прямо называют этот глобальный процесс "командно-штабными учениями".

Но вернемся в Украину. Что показали наши тестирования?

Начнем с функции оценки ситуации и прогнозирования.

Заседание СНБО по вопросам противодействия угрозы распространения коронавируса в Украине состоялось 13 марта 2020 года. На нем было принято решение о закрытии границ, организацию производства диагностических тестов, упрощение процедур закупки медицинских материалов и оборудования. К тому времени в мире было зафиксировано около 145 тыс. случаев заражения и более 5 тыс. смертей. В китайской провинции Хубэй были построены 70 новых больниц и установлен жесткий карантин. 11-миллионный город Ухань был заблокирован 23 января. А перед тем почти месяц китайские власти пытались опровергнуть наличие эпидемии и саму возможность передачи вируса от человека к человеку. По состоянию на 13 марта в провинции Хубэй началось ослабление ограничительных мер, а китайские медики уже отправились на помощь коллегам в Италию, Иран и Ирак.

Кто в Украине отслеживал эту ситуацию и давал рекомендации правительству и президенту? Судя по повестке дня заседания СНБО 13 марта, такая информация ранее или не предоставлялась, или на нее не было надлежащего реагирования.

Достаточно иллюстративная в этом смысле история с продажей защитных масок за границу. Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего руководства Кабинета министров относительно игнорирования письмо секретаря СНБО Данилова о недопустимости вывоза противоэпидемических средств за пределы страны. Письма были датированны 31 января и в 8 февраля. А соответствующий запрет вступил в силу 12 марта. Одновременно с запретом посещения аптек и других публичных мест в Украине без маски.

Между тем, по разным данным, из Украины в период распространения эпидемии было экспортировано около 980 тонн одноразовых масок. С согласия правительства. Государственная статистика свидетельствует, что уже в октябре 2019 года спрос на отечественные средства защиты (медицинские перчатки и костюмы) вырос в шестьсот раз, а в январе 2020-го - в 8 тыс раз. Основные потребители - страны ЕС.

Достаточно было этой информации для того, чтобы понять тенденцию и начать действовать в интересах страны, а не внешних торговых партнеров? Очевидно, что да. Но сделать это в Украине было просто некому. Воспользоваться моментом для торгового соглашения и продать товар по заниженной стоимости в нашем государстве есть кому. А сформировать государственную стратегию или хотя бы просто адекватно реагировать на угрозы и вызовы - нету.

Особенно дикой наша ситуация выглядит по сравнению с теми же европейскими партнерами. Их система аналитического сопровождения и принятия государственных решений позволила принять меры тогда, когда Украина еще спала докоронавирусним сном.

Сегодня практически все развитые страны уже приняли нормативные акты и ввели систему мероприятий, имеющих целью ослабить негативное влияние эпидемии на экономику и социальную сферу. А Украина тем временем не может определиться, возвращать трудовых мигрантов из-за рубежа, или оставлять их там, а также ударными темпами вывозит за границу зерно.

Вывод звучит как приговор: нет и не может быть государственной стратегии и даже элементарного плана действий, если аналитическая и прогностическая функция в государстве отсутствует, не востребована руководством, или работает в симулятивном режиме.

Следующая государственная функция - принятие решений. Конечно, без понимания ситуации и ясных целей принятия решений происходит обычно спонтанно и наугад. Но сами решения при этом могут быть умными или глупыми, выполняемыми или невыполнимыми по определению.

Большинство решений, принятых на государственном уровне в кризисных условиях, имели признаки глупости и произвола, не учитывали ни опыта других стран, ни отечественных реалий. И самое главное - даже теоретически не достигали поставленной цели: ограничение распространения вируса в Украине.

Начнем с решений, имевших целью ограничить скопления людей, количество и интенсивность личных контактов между ними. С этой целью было принято решение, прежде всего, остановить метро (что имеет значение главного транспортного средства в Киеве и Харькове), а затем и пригородное сообщение. И это при том, что все учреждения, организации, сфера услуг продолжали работать, и ограничений на свободу перемещений не существовало. То есть решение было абсурдным, незаконным и создало массу проблем гражданам, которые при этом вынуждены были скапливаться на остановках маршруток, набиваться в них как селедки, штурмовать электрички и т.п. Конечно, распространению вируса такие условия только способствовали.

Аналогичным образом действовало решение о возвращении украинцев из-за рубежа. Установка очень сжатых сроков такого возврата (до 17 марта) создала еще одну логистическую катастрофу - уже на внешних границах государства. Очереди и антисанитарные условия на пропускных пунктах создали идеальные условия для распространения вируса, и если среди наших мигрантов были хотя бы единичные случаи заболеваний, то они имели все шансы поделиться вирусом с окружающими.

В общем, в решениях государственных органов Украины последнего периода различные запреты и ограничения существенно превосходят все другие меры противодействия эпидемии. Конечно, без них остановить распространение вируса было бы невозможно, но характер и содержание запретов заставляет сомневаться в том, что их принятие продиктовано логикой или хотя бы представлениям о том, как они будут работать.

Государство не может обеспечить даже продажу населению защитных масок, но требует их ношения. Пенсионеров обязывают сидеть дома, но не предпринимают никаких мер по их жизнеобеспечения. Выгул собаки считается уважительной причиной выйти на улицу, но места этого выгула запрещены для посещения.

И как апофеоз всего запретного комплекса - штрафы за нарушение карантина в сумме 17 тыс гривен. Для людей, которые стоят перед угрозой потери средств существования уже в перспективе двух-трех месяцев, это решение должно выдаваться особенно справедливым.

Создается впечатление, что когда наша государственная машина начинает продуцировать какие-то запреты и ограничения, то в нее вселяется какой-то злой тролль, который умышленно старается вызвать в обществе сопротивление и недовольство. Свежие примеры - законы 16 января 2014 года, которые привели к эскалации насилия, и все более жесткие штрафы и ограничения в сфере Правил дорожного движения, о которых общество и правоохранительные органы забывают с момента их принятия. Подозреваю, что этот злой тролль переселяется из одних государственных кабинетов в другие под видом "особо ценных и опытных кадров", позиции которых ни одна реформа не способна нарушить.

Другая разновидность государственных решений, которые сегодня принимаются, относится к сфере уже не ограничение прав и возможностей граждан, а наоборот - их стимулирования и поощрения. В частности, поощрения продолжения экономической активности и сохранение рабочих мест. Такие меры в других странах принимается сегодня очень много и они действительно беспрецедентны. У нас они очень ограничены и не слишком четкие.

Например, в принятых Верховной Радой антикризисных законах были предусмотрены отмена арендной платы для субъектов предпринимательства на период карантина. За это проголосовали депутаты. Но в итоге закон содержит уже только "возможность" отмены такой платы.

То есть государство в лице уполномоченных органов, склонно или пугать своих граждан или их обманывать. В отношениях между властью и человеком воспроизводится синдром патологического "отцовства", который производит перманентную конфликтность и разрушения личностей - как правящих, так и подданных.

Конечно, на самых гражданах также лежит ответственность за соблюдение порядка и законных требований, которые позволят эффективно противодействовать общей угрозе. Но есть большая сфера непосредственной управленческой деятельности, в которой государство и его органы полную автономию и карт-бланш от общества.

Для противодействия распространению вируса ключевое значение имеет своевременное выявление и изоляция его носителей. С этой целью необходимо обеспечить массовое тестирование, особенно прибывающих из-за границы и находятся в цепях личных контактов выявленных носителей вируса.

Необходимо также максимально увеличить социальные расстояния между людьми путем перевода основных трансакций в дистанционную форму. Там, где контакты являются неизбежными (магазины, аптеки, лифты, общественный транспорт) следует обеспечить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей и ношение масок и перчаток персоналом.

Параллельно с этим необходимо готовить медицинские учреждения и их штат к появлению большого количества больных. Должны быть предусмотрены системы их изоляции, лечения и реабилитации, включающие, в частности, аппараты вентиляции легких, а также обученный их использовать персонал. Мобильные группы медиков также должны реагировать на появление очагов инфекции и иметь возможность проводить тестирование и оказывать первую помощь на местах.

Патрулирование улиц и инспекция публичных заведений должно, главным образом, предотвращать скопление людей и нарушению санитарно-гигиенических норм.

Каждый может сравнить эту схему с украинской действительностью. Могу лишь сказать, что, например, в Южно-Африканской Республике примерно так оно и работает.

Правда, некоторые ноу-хау выводят Украину в лидеры противодействия вирусу. Думаю, что беспрецедентным по своему воздействию может считаться решение городских властей Днепра демонстративно выкопать 600 могил для будущих жертв коронавируса.

Мы рассмотрели эффективность государственных институтов и механизмов, которые должны предотвратить эпидемии и бороться с ее последствиями. Но государство - это, прежде всего, люди, которые имеют власть и используют вышеперечисленные институты и механизмы. Их компетентность и мотивация имеют решающее значение в кризисных условиях.

Нельзя сказать, что руководство Украины не реагировало на угрозу. Но эта реакция имела специфический характер и обнаружила настоящие мотивации нашего политического класса.

В имиджевом плане тема коронавируса выглядела абсолютно беспроигрышной. Активность власти по противодействию эпидемии в любом случае была бы ей зачислена в позитив. Если бы инфекция распространилась, то можно было бы сказать "мы сделали все, что могли, а могло бы быть еще хуже". А в случае мягкого протекания кризиса это выглядело бы как однозначная заслуга власти. Инцидент в Новых Санжарах и активность Владимира Зеленского на его фоне показывала, что команда президента готова была использовать ситуацию на все сто. Но даже этот план остался невыполненным.

Одновременно с распространением вируса в Украине во власти начался передел сфер влияния и внутренние разборки. Новый глава администрации, новые приоритеты и партнеры взяли на себя внимание президента. В разгар кризиса был отправлен в отставку одно правительство и назначено другое, ни по каким параметрам не профессиональнее и, если судить по последним решением, не эффективнее. Был изменен генеральный прокурор, и это назначение тоже ложится в канву внутренних корпоративных противостояний, а не в логику преодоления кризиса государственной состоятельности.

На этом фоне были приняты важные для власти и ее обязательств перед внешними партнерами законы о банках и о рынке земли. Мотивация последнего решения также далека от стратегических национальных интересов. В тот момент, когда все страны максимально закрывают свой внутренний рынок и пытаются защиты стратегически важные активы, мы выставляем на продажу последний ресурс, который может привлечь внешнего покупателя. И если бы речь не шла о перспективе привлечения внешних инвесторов, то вряд ли закон о земле был бы условием для оказания помощи МВФ.

Впрочем, не все во власти думают о таких высоких материях. Есть люди и с более приземленной мотивацией. Например, новый министр здравоохранения. Тот, который не имеет управленческого опыта в медицинской сфере, но жена которого в день правительственного назначения открывает собственный медицинский бизнес.

Это по-нашему.