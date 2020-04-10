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Espreso.tvСпортПолучили звонок сверху: UFC заставили отменить "многострадальный" бой Фергюсона

Получили звонок сверху: UFC заставили отменить "многострадальный" бой Фергюсона


фото: Getty Images
UFC был вынужден отменить бой между американскими бойцами смешанных единоборств Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи, который планировали провести 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса

Об этом заявил президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт, сообщает ESPN.

По его словам турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, был отменен после звонка "сверху".

"Мы получили звонок сверху. Мне сказали остановиться, чтобы я не делал турнир в следующую субботу. Но все хорошо, мы должны пройти это и вернуться при первой же возможности. Прессинг на меня не влияет я в этом деле уже 20 лет. Мне плевать , что думают другие люди. Но здоровье и безопасность - это то, что волнует нас прежде. Мы вернемся очень скоро ", - сказал Уайт.

Изначально планировалось, что главным боем на турнире UFC 249 станет поединок Тони Фергюсона с чемпионом в легком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедова, но россиянин не смог вылететь в США и снялся с турнира. Его заменили на Джастина Гетжи, однако о месте боя объявлено не было, ведь в США тоже действует запрет на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

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