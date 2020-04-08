В UFC ошарашили местом проведения боя Фергюсон - Гетжи
Об этом сообщает The New York Times.
Речь идет о казино-курорте Tachi Palace Casino в Калифорнии, к югу от города Фресно, на земле индейской резервации. Казино, как и все развлекательные заведения, закрылось ночью 20 марта из-за пандемии коронавируса.
Сейчас президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт не объявил официальное место проведения боя. Ранее сообщалось, что он может произойти на частном острове.
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Турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля. Сначала против Фергюсона должен был выйти чемпион легкого дивизиона (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов, но из-за проблем с организацией перелета в США он был заменен на Гетжи.
На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил. У 31-летнего Гетжи - 23 боя, 21 победа и 2 поражения.
- Напомним, 6 апреля президент UFC Дэйна Уайт заявил, что россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсоном заменит его соотечественник Джастин Гетжи.
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