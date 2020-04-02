Почему я должен рисковать жизнью ради боя? Хабиб отказался драться с Фергюсоном

2 апреля, 2020, 08:38

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался 18 апреля драться с американцем Тони Фергюсоном

Об этом Нурмагомедов сообщил в Instagram.

Чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой против Тони Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля, не состоится.

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб уволен от всех обязательств и должен демонстрировать силу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя? ", - спросил Нурмагомедов.

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Россиянин заверил, что сожалеет об отмене боя.

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и во всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место ", - попросил Нурмагомедов.

Бой Хабиба против Фергюсона должен быть 18 апреля, но место поединка до последнего времени не было определено из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 31 марта Дейна Уайт заявил, что журналисты мешают организации боя между Хабибом Нурмагомедов и Тони Фергюсоном.

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