Он испугался и убежал: Фергюсон требует лишить Хабиба титула
2 апреля, 2020, 09:41
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон требует лишить россиянина Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона UFC из-за отказа от боя
Об этом сообщает ESPN .
По словам американца, в Хабиба, который отказался покидать Россию из-за карантина и драться 18 апреля, необходимо отобрать титул чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг).
"Парень не хочет драться. Он испуган, он убегает. Поэтому его надо лишить титула. Мы его напугали. У него была возможность вернуться в США из Абу-Даби. У него есть все, чтобы сесть в самолет и вернуться. Это второй раз, когда мы его напугали ", - сказал Фергюсон.
Бой Хабиб - Фергюсон должен быть 18 апреля. Из-за карантина в США поединок могли провести в Саудовской Аравии, но окончательно место встречи до последнего момента было неизвестно.
- Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов отказался 18 апреля драться с Тони Фергюсоном.
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