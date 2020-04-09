Италия может ослабить карантин еще до конца апреля
Об этом в интервью BBC заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Это будет возможным, если ученые дадут на это разрешение. Тогда мы сможем ослабить отдельные меры уже до конца этого месяца", - сообщил он.
Конте подчеркнул, что ослабление карантинных мер должно происходить постепенно.
По его словам, сейчас количество новых случаев заболевания коронавирусом уменьшается.
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Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что слишком быстрое смягчение ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, может привести к возвращению на прежний уровень заболевания.
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Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля, по данным Worldmeters, в мире коронавирус заболели более 1,5 млн человек. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 - умерли.
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