Италия может ослабить карантин еще до конца апреля

9 апреля, 2020, 15:22

В Италии могут до конца апреля ослабить некоторые ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса (COVID-19) в стране

Об этом в интервью BBC заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Это будет возможным, если ученые дадут на это разрешение. Тогда мы сможем ослабить отдельные меры уже до конца этого месяца", - сообщил он.

Конте подчеркнул, что ослабление карантинных мер должно происходить постепенно.

По его словам, сейчас количество новых случаев заболевания коронавирусом уменьшается.

Читайте также: Европе не время ослаблять карантин, - ВОЗ

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что слишком быстрое смягчение ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, может привести к возвращению на прежний уровень заболевания.

Читайте также: Испания планирует постепенное возвращение к "нормальной жизни" с 26 апреля

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля, по данным Worldmeters, в мире коронавирус заболели более 1,5 млн человек. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 - умерли.