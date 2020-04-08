Европе не время ослаблять карантин, - ВОЗ
Об этом заявил директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает AP .
Он подчеркнул, что в некоторых европейских странах наблюдается "быстрый рост количества случаев заболевания или новый всплеск". Клюге призвал к сохранению бдительности.
"Нам еще предстоит пройти долгий путь в этом марафоне. Прогресс, достигнутый нами в борьбе с вирусом, очень хрупкий", - сказал он.
"Думать, что мы приближаемся к конечной точке, было бы опасно. Вирус не оставляет места для ошибок или самоуспокоения", - добавил Клюге.
Он подчеркнул, что любые намерения ослабить карантин или меры социального дистанцирования требуют "очень тщательного рассмотрения". В частности, крайне важна готовность системы здравоохранения.
"Многие из нас с нетерпением ждут празднования Пасхи с лучшей погодой, но сейчас не время уменьшать нашу настороженность. Мы должны быть солдатами", - заявил Клюге.
По данным Financial Times, правительства европейских стран начали подготовку к ослаблению карантинных мероприятий, которые ранее ввели в связи с распространением коронавируса. Ограничения останутся в силе еще несколько недель. В частности о таком решении заявили Франция, Испания, Италия и другие.
Официально о смягчении карантинных мероприятий объявили власти Австрии, Дании, Чехии и Норвегии.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало