Европе не время ослаблять карантин, - ВОЗ

8 апреля, 2020, 15:02

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для стран Европы еще не пришло время ослаблять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом

Об этом заявил директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает AP .

Он подчеркнул, что в некоторых европейских странах наблюдается "быстрый рост количества случаев заболевания или новый всплеск". Клюге призвал к сохранению бдительности.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь в этом марафоне. Прогресс, достигнутый нами в борьбе с вирусом, очень хрупкий", - сказал он.

"Думать, что мы приближаемся к конечной точке, было бы опасно. Вирус не оставляет места для ошибок или самоуспокоения", - добавил Клюге.

Он подчеркнул, что любые намерения ослабить карантин или меры социального дистанцирования требуют "очень тщательного рассмотрения". В частности, крайне важна готовность системы здравоохранения.

"Многие из нас с нетерпением ждут празднования Пасхи с лучшей погодой, но сейчас не время уменьшать нашу настороженность. Мы должны быть солдатами", - заявил Клюге.

По данным Financial Times, правительства европейских стран начали подготовку к ослаблению карантинных мероприятий, которые ранее ввели в связи с распространением коронавируса. Ограничения останутся в силе еще несколько недель. В частности о таком решении заявили Франция, Испания, Италия и другие.

Официально о смягчении карантинных мероприятий объявили власти Австрии, Дании, Чехии и Норвегии.