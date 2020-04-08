Испания планирует постепенное возвращение к "нормальной жизни" с 26 апреля
Об этом сообщает El Pais.
По словам Монтеро, после завершения режима чрезвычайного положения правительство намерено принять прогрессивные меры, чтобы граждане могли постепенно "вернуться к своей нормальной жизни". Ослабление будет происходить постепенно и с соблюдением рекомендаций экспертов, чтобы избежать новой вспышки коронавируса.
"После 26 апреля начнется деэскалация - это будет происходить таким образом, чтобы жители страны могли постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, очень упорядоченным образом, чтобы не было нового пика и возвращения к инфекции", - заявила она .
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Сейчас испанское правительство разрабатывает различные сценарии ослабления ограничений, однако Монтеро отказалась рассказывать о них, ведь окончательное решение еще не принято.
Отметим, что Испания является второй в мире страной по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 8 апреля в стране было выявлено 146 690 случаев COVID-19, из них более 14,5 тыс. - летальные.
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