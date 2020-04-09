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Espreso.tvОбществоВ мире коронавирусом уже заразились более 1,5 млн человек

В мире коронавирусом уже заразились более 1,5 млн человек


фото: reuters
Количество людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, в мире превысило отметку в 1,5 млн

По информации сайта worldometers, число заразившихся составляет 1519531 человек. Речь идет исключительно о подтвержденных медиками случаях. Реально их количество может быть значительно больше.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в США, Италии, Испании, Франции и Германии. В этих странах зафиксировано более половины всех случаев заражения.

Абсолютным лидером являются США, где COVID-19 заразились более 426 тыс. человек. На втором месте по этому показателю находится Испания (148 тыс больных), на третьем - Италия, где коронавирус обнаружили в более чем 139 тысяч человек. Далее следуют Германия (более 113 тыс) и Франция (112 тыс).

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Более 88 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Более 330 тысяч - преодолели болезнь.

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