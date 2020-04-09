В Минске объявили о масштабных ограничения из-за коронавируса

9 апреля, 2020, 14:25

Городская администрация Минска приняла широкий пакет мер по профилактике и борьбе с острыми респираторными инфекциями, в том числе с коронавирусом

Эти меры были приняты 7 апреля и носят уже не рекомендательный, а обязательный характер, сообщает DW .

В частности, предприятиям и организациям запрещено допускать к работе лиц с признаками простудных заболеваний, совещания и семинары должны проводиться с использованием аудио- и видеоконференций. Командировки отменяются.

В библиотеках прекращают работу читальные залы, в музеях запрещаются массовые мероприятия, отменяются все выставки и презентации.

Читайте также: Лукашенко об изоляции в квартирах во время пандемии: Это глупость

Детские сады и школы в Минске продолжат работать, но родители могут сами решать, отправлять ли туда своих детей. В детсадах будут приняты меры, направленные на «разъединение детей», а в школах детям можно находиться только в своем классе. Всем остальным образовательным учреждениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

В домах престарелых и инвалидов введен запрет на посещение. В отелях заселение должно проводиться с максимальным удалением, постояльцам будут ежедневно измерять температуру.

Столовые, кафе и рестораны также продолжат работу, но столы в заведениях общественного питания должны стоять не ближе 1,5 метра друг от друга. В торговых центрах и магазинах запрещается проводить групповые презентации и рекламные акции, сотрудники должны быть в масках.

Парикмахерские и салоны красоты могут работать только по предварительной записи с интервалом между клиентами не менее 5 минут, персонал должен быть в масках.

Читайте также: Лукашенко: Я этот коронавирус называю просто психозом

Дальнейшая работа дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных и компьютерных клубов пока под вопросом.

В церквях и монастырях предписано обеспечить регулярное мытье рук, уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание и дезинфекцию дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, и церковной утвари.

Подъезды жилых домов будут убирать с использованием дезинфекции, обязательную дезинфекцию должен проходить и общественный транспорт.

Читайте также: Водка, сауна, поле и трактор Лукашенко перечислил "средства борьбы" с коронавирусма

До сих пор в Минске не спешили с масштабными мерами по сдерживанию распространения коронавируса.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Беларуси сейчас насчитывается 1066 случаев заражения, 13 - с летальным исходом.