Лукашенко об изоляции в квартирах во время пандемии: Это глупость
Лукашенко выразил уверенность, что в Беларуси нет той ситуации с коронавирусом, чтобы закрывать целые города и объявлять тотальный карантин, сообщает БелТА. .
По мнению президента, массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для тех, кто уже заразился тем или иным вирусом.
Читайте также: В Беларуси фанаты отказались ходить на футбол: не верят официальным данным о коронавирусе
"Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если это понадобится, - ред.) Но чего это нам будет стоить, сколько тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо глупостью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветрено помещение было, на свежем воздухе и прочее", - рассказал Лукашенко.
По состоянию на четверг, 2 апреля, в Беларуси обнаружили 163 случая инфицирования коронавирусос, четыре человека скончались.
В связи с пандемией COVID-19 во многих странах объявили чрезвычайное положение, закрыли границы для иностранных туристов, приостановили работу школ, университетов, торговых центров, отменили культурные и спортивные мероприятия, людей просят оставаться дома.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-