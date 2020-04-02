Лукашенко об изоляции в квартирах во время пандемии: Это глупость

2 апреля, 2020, 18:32

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для тех, кто уже заразился тем или иным вирусом

Лукашенко выразил уверенность, что в Беларуси нет той ситуации с коронавирусом, чтобы закрывать целые города и объявлять тотальный карантин, сообщает БелТА. .

По мнению президента, массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для тех, кто уже заразился тем или иным вирусом.

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"Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если это понадобится, - ред.) Но чего это нам будет стоить, сколько тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо глупостью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветрено помещение было, на свежем воздухе и прочее", - рассказал Лукашенко.

По состоянию на четверг, 2 апреля, в Беларуси обнаружили 163 случая инфицирования коронавирусос, четыре человека скончались.

В связи с пандемией COVID-19 во многих странах объявили чрезвычайное положение, закрыли границы для иностранных туристов, приостановили работу школ, университетов, торговых центров, отменили культурные и спортивные мероприятия, людей просят оставаться дома.