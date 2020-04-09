УЕФА может отобрать у Италии и Испании матчи Евро-2020
Об этом сообщает Daily Mail .
По информации издания, формат будущего чемпионата Европы, который ранее был перенесен на год из-за пандемии коронавируса, может претерпеть изменения.
УЕФА уже начал обсуждение этого вопроса. Федерации футбола Италии и Испании - стран, где были зафиксированы мощные вспышки коронавируса в Европе, - выразили сомнения в своей готовности принять матчи турнира.
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Кроме того, выяснилось, что еще на 10 стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения Евро - летом 2021 года. В связи с этим количество городов-хозяев соревнований может сократиться.
Чемпионат Европы должен состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии был перенесен на 2021. В Италии матчи должны были пройти на стадионе в Риме, в Испании - на арене в Бильбао.
- Напомним, 17 марта председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что Андрей Шевченко не покинет сборную Украины, после того как Евро перенесли на 2021 год.
- Андрей Шевченко поддержал перенос Евро-2020 на 2021 год.
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