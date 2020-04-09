Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти, - Reuters

9 апреля, 2020, 19:08

По словам источников агентства, речь идет о сокращении мировой добычи на 20 млн баррелей в день

Об этом Reuters сообщил источник внутри ОПЕК и российский представитель.

Как заявили источники, группа ОПЕК + и другие страны, которые экспортируют нефть, обсудят сокращение добычи в объеме до 20 млн баррелей в сутки, что составляет 20% мировых поставок в день.

"Это глобальное соглашение", - заявил собеседник Reuters в ОПЕК.

Об участии Соединенных Штатов в соглашении источник не уточнял, заявляют журналисты.

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По информации Dow Jones, альянс ОПЕК + обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки. Вместе с другими странами, не входящими в альянс, сокращение производства составит 20 млн б / с, рассказали источники Dow Jones. Отмечается, что ОПЕК + близка к соглашению, согласно которому Россия снизит добычу нефти на 2 млн б / с, Саудовская Аравия - на 4 млн б / с.

Напомним, 9 апреля министры энергетики ОПЕК + проводят виртуальную встречу, на которой намерены вновь договориться о сокращении добычи нефти. Заседание проходит в закрытом режиме.

На новостях о возможном заключении соглашения июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали почти на 11% - до $ 36,32 за баррель. Позже цены снизились.

Напомним, 4 апреля Саудовская Аравия отвергла обвинения президента России Владимира Путина в умышленном обвале мировых цен на нефть.

5 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести пошлину на импорт сырой нефти, чтобы защитить американскую нефтяную отрасль от обвала цен

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